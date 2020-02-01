شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: جولات تفقدية لوزير المالية خلال موسم الإقرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه فى إطار توجيهات دكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكافة المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث أن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، فلقد تم القيام بمجموعة بجولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضى فى كل من محافظتى القاهرة والإسكندرية للتعرف على سير العمل، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كافة التسهيلات، والتيسيرات للممولين .

كما قام بافتتاح مأمورية محرم بيك بالإسكندرية (قيمة مضافة) بعد تحديثها وتطويرها فى إطار خطة وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب لتطوير مبان ومقار المصلحة، موضحًا أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يقومون بعمل دؤوب وجهد كبير لتحقيق الحصيلة المستهدفة، وأن المصلحة قد قامت بكافة الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية خلال هذا العام، والذى سينتهى فى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وللأشخاص الاعتبارية فى 30 أبريل .

حيث قام بزيارة كل من مأمورية قصر النيل، عابدين، مصر القديمة، السيدة زينب، المنيل، الأزبكية، بولاق أبو العلا، الخليفة، مأمورية الشركات المساهمة، مأمورية استثمار القاهرة، الموسكى، الظاهر، المعادى، مكتب الذهب، وقام أيضا بزيارة مناطق ( شرق، وغرب، ووسط الاسكندرية )، ومنطقة الجمرك والمأموريات التابعة لهم ( الرمل، المنتزه، سيدى جابر، العطارين وبرج العرب، محرم بيك، الدخيلة، مينا البصل، كرموز، المنشية، الجمرك، الإدارة المركزية للمنافذ الجمركية ) .

وأعرب العاملون عن سعادتهم بهذه الجولات التى تعكس مدى الاهتمام بهم، وخاصة أن هناك العديد من المأموريات التى تم زيارتها للمرة الأولى من قبل رئيس المصلحة .

ووجه رئيس مصلحة الضرائب جميع رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بتجميع كافة مشكلات ومطالب العاملين خلال تلك الجولات، والتى يقوم بدراستها على الفور بعد كل جولة مع كل من رئيس قطاع المناطق ورئيس قطاع الشئون التنفيذية بحيث يتم حلها فى أسرع وقت، مشددا على أن بابه مفتوح للجميع .

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كما أكد رضا عبد القادر، خلال زياراته، أن وزير المالية سوف يقوم بعمل جولات تفقدية مفاجئة خلال موسم الإقرارات الضريبية بمختلف المأموريات والمناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان بنفسه على جودة الخدمات المقدمة للممولين، من حيث توفير الدعم الفنى، وتخصيص أكثر من مكان لتلقى الإقرارات تجنبا للتكدس والازدحام .

وأعطى رئيس المصلحة تعليماته لكل من الإدارة المركزية للشئون الإدارية والإدارة الهندسية لمرافقته خلال تلك الجولات تحديد احتياجات ومتطلبات تلك المناطق والمأموريات وأخذ كافة الملاحظات على أرض الواقع، وتوفيرها سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو توفير الاثاثات وغيرها من المتطلبات أول بأول.

وقام رئيس مصلحة الضرائب بعقد اجتماعات عقب كل جولة مع رؤساء المناطق والمأموريات، أكد فيها على اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة الضريبية وتطويرها وميكنتها، وأوضح أنه يقوم بنقل صوت العاملين ومطالبهم إلى وزير المالية أول بأول، لافتًا إلى اهتمام وزير المالية بتحقيق الرضا الوظيفى للعاملين، ومثمنًا جهود العاملين التى تساهم فى تحصيل مستحقات الدولة .

ولقد أعطى توجيهاته لكافة رؤساء المناطق والمأموريات بضرورة وجود واجهة مشرفة بالمأموريات استعدادا لموسم الاقرارات الضريبية من خلال تخصيص أكثر من مكان لتلقى الاقرارات الضريبية، وتوفير أماكن لاستقبال وانتظار للممولين لتجنب التكدس، والزحام ولتوفير وقت وجهد الممولين، بالإضافة إلى استعداد جميع العاملين بالحاسب الآلى لتقديم الدعم الفنى ومساعدة الممولين على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا ومساعدتهم فى تحديث بياناتهم .

وقال إن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذى يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة، وذلك من خلال استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى، وكيفية ملء النماذج الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وطرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها وذلك على رقم 16395