شكرا لقرائتكم خبر عن 196 مليون جنيه ضرائب ورسوم عن سيارات النقل والملاكى بجمارك بورسعيد والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك التى تُسهم فى زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتطوير أداء العمل بالمنافذ الجمركية.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن سيارات ملاكى، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.

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كما أشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك السويس أفرجت عن سيارات ملاكى، وميكروباص، بقيمة 135 مليونًا و706 آلاف جنيه، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 71 مليونًا و261 ألف جنيه خلال نفس الفترة.

وأضاف التقرير أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن 287 سيارة «ملاكي»، و947 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 301 ملايين و140 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 12 مليونًا و921 ألف جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 51 مليونًا و980 ألف جنيه، كما أفرجت أيضًا الإدارة العامة للسيارات بجمارك السويس عن 493 سيارة ملاكى بقيمة 87 مليونًا و958 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 29 مليونًا و627 ألف جنيه، وضريبة القيمة المضافة 19مليونًا و339 ألف جنيه.