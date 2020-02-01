شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار جنيه تعاملات المستثمرين المصريين بسوق أبوظبى للأوراق المالية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير إماراتى حديث أن حجم تعاملات المستثمرين المصريين بسوق أبوظبى للأوراق المالية بيعا وشراء خلال العام الماضى 2019 بلغ نحو 430 مليون درهم إماراتى بما يعادل 1.85 مليار جنيه مصري.

وذكر تقرير -صادرعن سوق أبوظبى للأوراق المالية تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم السبت- أن المستثمرين المصريين جاءوا فى المرتبة الثانية من حيث المستثمرين العرب غير الخليجيين الاكثر استثمارا فى سوق أبوظبى للأوراق المالية بعد الاردنيين الذين جاءوا ف المرتبة الأولى بحجم تعاملات بلغ 1ر1 مليار درهم إماراتى بما يعادل 4.4 مليار جنيه مصري.

كما أوضح التقرير أن المصريين جاءوا فى المرتبة الـ 16 كأكثر الجنسيات الأجنبية المستثمرة فى سوق أبوظبى، وسادس أكبر جنسية عربية مستثمرة فى سوق أبوظبى، وثانى أكبر جنسية عربية من غير الخليجين.

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وأضاف التقرير أن المستثمرين المصريين اشتروا أسهم بسوق أبوظبى للأوراق المالية خلال عام 2019 بقيمة بلغت 212 مليون درهم بما يعادل 912 مليون جنيه مصرى، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 217.7 مليون درهم بما يعادل 936 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المصريين استحوذوا على ما نسبته 38ر0 فى المائة من إجمالى تعاملات سوق أبوظبى للأوراق المالية، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الاسهم التى اشتروها بلغ 158.9 مليون سهما مقابل 149.9 مليون سهما باعوها خلال العام فيما بلغ العدد الاجمالى للصفقات التى قام بها المصريون بالسوق 6543 صفقة بيع وشراء.

وأظهر التقرير أن المستثمرين الفلسطينيين جاءوا فى المرتبة الثالثة بين المستثمرين العرب غير الخليجيين بسوق أبوظبى للأوراق المالية بقيمة 3ر314 مليون درهم ثم السوريين بقيمة 2ر285 مليون درهم ثم المستثمرين من المغرب بقيمة 228.3 مليون درهم.