شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. البرتقال بجنيهين والفراولة بـ4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق ، ما أدى الى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-3 جنيهات، و البرتقال السكرى بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7 - 11 جنيها للكيلو.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5_7 جنيهات ، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات و البلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

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وأشار النجيب لـ"الخليج 365" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4 – 9 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيه.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.