شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة رأس مال "الإسكندرية للبترول" لـ1.332مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، القرار رقم 269 بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المعدل لشركة الإسكندرية للبترول، حيث قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 8 المنعقد بتاريخ 29 - 8-2019 بالإجماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدرة 166.950 مليون جنيه قيمة مساهمة الهيئة العامة للبترول فى تمويل المشروعات الاستثمارية خلال العام المالى 2018-2019 ليصبح رأس مال الشركة مبلغ وقدرة1.332مليار جنيه وذلك طبقا لتعديلات الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة فى جلستها القادمة لإقرارها.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أكدت أن قطاع البترول يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين فى معامل التكرير أولهما هو تحقيق التشغيل الآمن لمنظومة العمل بالمعامل والثانى هو تعظيم دورها فى توفير امدادات الوقود محليا ًمن خلال زيادة الكميات المنتجة من هذه المعامل من المنتجات البترولية ذات الجودة العالية وتقليل الحاجة تدريجيًا إلى الاستيراد مشددة على ضرورة الاستمرار فى تطوير العنصر البشرى بمعامل التكرير واكسابه المهارات اللازمة لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة بهذه الصناعة جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول

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وأوضح الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول أن كميات الخام التى تم تكريرها بواسطة معمل الشركة قد ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالى 4.8 مليون طن ليسهم فى توفير منتجات بترولية قيمتها أكثر من 55 مليار جنيه ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز والمازوت والبنزين عالى الأوكتين ووقود الطائرات والزيوت عالية الجودة والأسفلت والشموع والمذيبات بالإضافة إلى تصدير الفائض من بعض المنتجات وإمداد شركات البترول الاستثمارية (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار.

وأضاف رئيس شركة الإسكندرية للبترول أن الشركة ساهمت فى تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ اجمالى الكميات التى تم تدبيرها نحو 593 الف طن اسفلت، مشيرا إلى ضخ استثمارات قدرها اكثر من 290 مليون جنيه خلال العام لتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد وتطوير أنظمة الامن والسلامة وتطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

وأشار، أنه تم تصدير منتجات بترولية (ترباين ومازوت والمقطرات) بأكثر من 400 مليون دولار إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطة وقبرص وجورجيا وتونس ولبنان.