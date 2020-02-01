رفع نسبة الخصم على التذاكر المعادة.. تفاصيل النظام الجديد لحجز وإعادة تذاكر القطارات.. وحقيقة زيادة الأسعار

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تعديلات جديدة أدخلتها على نظام حجز تذاكر القطارات، وقواعد التراجع عن السفر، وإعادة التذاكر واسترداد قيمتها.

وبحسب بيان للهيئة، تضمنت التعديلات الجديدة على نظام حجز تذاكر القطارات، رفع نسبة الخصم على التذاكر التى يتم إعادتها من الركاب بعد حجزها لتصل إلى 50% من إجمالى قيمة التذكرة فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ 24 ساعة، وتصل إلى 25% فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ48 ساعة بدلاً من 20% المتبع قبل صدور هذا القرار، حيث يتم خصم الجزء المقتطع من قيمة التذكرة كمصاريف إدارية، مع جبر المبلغ الناتج الواجب رده للركاب لأقرب واحد جنيه لصالح هيئة السكة الحديد ، حيث لم يكن متاحًا قبل هذا القرار".

وفي سياق متصل، عرضت الهيئة مثالين لتوضيح التعديلات الجديدة، الأول لتذكرة قيمتها 67 جنيها ويرغب الراكب فى إعادتها واسترداد قيمتها قبل موعد السفر بـ 48 ساعة، حيث يتم خصم 25% من قيمتها تتضمن 16.75 جنيه قيمة المصاريف الإدارية و0.10 إعانة الأعمال الخيرية و0.40 دمغة توقيع وتنمية موارد الدولة و18 جنيها المبلغ الواجب خصمه على التذكرة بعد التقريب لأقرب واحد جنيه لصالح الهيئة ليبلغ صافى ما سوف يرد للراكب مبلغ 49 جنيه.

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أما المثال الثاني، لتذكرة التى قيمتها 67 جنيها ويرغب الراكب فى إعادتها واسترداد قيمتها قبل السفر بـ 24 ساعة، حيث يتم خصم 50% من قيمتها وتتضمن 33.50 جنيه جنيه قيمة المصاريف الإدارية و0.10 إعانة الأعمال الخيرية و0.40 دمغة توقيع وتنمية موارد الدولة و34 جنيه المبلغ الواجب خصمه على التذكرة بعد التقريب لأقرب واحد جنيه لصالح الهيئة ليبلغ صافى ما سوف يرد للراكب مبلغ 33 جنيها.

يشار إلى أن القرار يطبق رسميا، اعتبارا من اليوم السبت، 1 فبراير 2020.

وكان المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، قد نفى تطبيق زيادة 10 % على أسعار تذاكر القطارات المكيفة، مؤكدا أن أسعار جميع التذاكر كما هي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، منشورا مزعوما بأن الهيئة قررت زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة بنسبة 10% ابتداء من اليوم السبت، مع تقريب الأجرة بعد الزيادة لأقرب خمسة جنيهات، مع استثناء المحاربين ومرافقيهم من هذا التقريب.

