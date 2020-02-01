شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: 160 مليون متر تراجع فى إنتاج السيراميك بسبب زيادة أسعار الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن صناعة السيراميك لا تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشهادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تصنيفها للصناعات، ورغم ذلك تحاسب الدولة قطاع صناعة السيراميك بسعر الغاز مثل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف عفيفى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن الطاقة الإنتاجية للسيراميك فى مصر حاليا تقدر بنحو 240 مليون متر سنويا في تراجع بنحو 35% من إجمالي الطاقة القصوى، حيث أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع تقدر بنحو 400 مليون متر على مدار السنوات السابقة بفارق 160 مليون متر ، لافتا إلى أن صناعة السيراميك كانت تعامل بسعر الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة حتى عام 2014 بعد رفع الغاز عليها واعتبارها من الصناعة كثيفة الاستهلاك.

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وأشار رئيس شعبة السيراميك، إلى أن صناعة السيراميك تأمل فى تخفيض أسعار الغاز مارس المقبل مثلما وعد رئيس مجلس الوزراء بتعديل الأسعار كل 6 أشهر، موضحا أن صناع السيراميك وعدوا بضخ كميات إضافية من الصادرات مع تخفيض سعر الغاز وصرف مستحقاتهم من الدعم، فى سبيل عودة مصر إلى مراكزها مع دول العالم في هذه الصناعة والتى كانت تعتبر من أكبر 10 دول فى صناعة السيراميك.

وتابع، قائلا إن زيادة الأعباء في الصناعة ممثله في مدخلات الإنتاج يضعف من الصادرات المصرية إلى الخارج، ويقلل من دور مصر عالميا في مواجهة منافسيها في صناعة السيراميك، حيث تعتبر مصر منافس قوى لعدد من الدول فى الأسواق الخارجية وأبرزها تركيا، وإيران، والامارات بالإضافة إلى الصين والهند.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرار أكتوبر الماضى بتخفيض سعر الغاز إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بعد أن كان 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.