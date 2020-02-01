شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم "المصرية للاتصالات" يدفع قطاع الاتصالات لصدارة البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 9.5% مدفوعة بصعود سهم الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذى شهده السهم نتيجة إعلان شركة فودافون العالمية بيع حصتها فى فودافون مصر البالغة 55% لشركة الاتصالات السعودية، وتشارك "المصرية" بالحصة المتبقية فى فودافون مصر.
كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.2%، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.1%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.8%، فقطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.5%.
وارتفع أيضاً قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.2%، ثم قطاعى الخدمات المالية غير المصرفية والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.7%، فقطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.2%.
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 391.1 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.5 مليار جنيه إلى 205.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 595.6 مليار جنيه إلى 605.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.
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