شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القاهرة الجديدة": طرح تنفيذ محطة معالجة بطاقة 500 ألف متر مكعب يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه جار الإعداد لطرح تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بالمدينة بطاقة انتاجية تصل لـ500 ألف متر مكعب يومياً، المرحلة الأولى منها تصل لـ100 ألف متر مكعب يومياً.

وأضاف جمال طلعت، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تخدم هذه المحطة أجزاء من التجمع الأول، وأجزاء من التجمع الخامس، مشيرا إلى أن المدة التنفيذ تصل لـ18 شهر من تاريخ الإسناد.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الهدف من إنشاء المحطة هو تخفيف الأحمال على المحطة القائمة، موضحا أنه تم اسناد رفع كفاءة وتطوير أقدم محطة صرف بالمدينة وهى المحطة التى نفذتها شركة حسن علام بطاقة انتاجية 100 ألف متر مكعب يوميا، وتحويلاه لمحطة معالجة ثلاثية خلال عما من الآن.

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من ناحية أخرى، قال المهندس جمال طلعت، إنه تم فتح طريق سعد على الطريق الدائرى، بطول 8 كيلو وربطه بطريق جمال عبد الناصر ليكون طريق داعم لسكان التجمعات الثالث والخامس وبديلا لطريق التسعين الجنوبى.

وكان المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد أنه تم شن حملة لمنع محاولة للتعدى على 3 وحدات سكنية سبق أن قام الجهاز بسحبها لمخالفة النشاط من سكنى إلى تجارى بالحى الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة.

وأوضح المهندس جمال طلعت، أنه خلال متابعة إدارة جهاز القاهرة الجديدة للأمر تبين أن أصحاب تلك الوحدات قاموا بهدم الحوائط التي سبق أن أقامها جهاز المدينة بعد استرداد الوحدات لمنع المخالفة، مما يمثل تعديا علي المال العام، حيث إن جهاز المدينة أعاد الشيء إلى أصله بتلك الوحدات والغرض المنشأة من أجله، وذلك ببناء الحوائط وإغلاق المحال التي تم فتحها بالمخالفة.

وأشار إلى أنه تم علي الفور إخطار الجهات الأمنية المختصة بقيادة اللواء خالد العزب، نائب مدير أمن محافظة القاهرة، لقطاع القاهرة الجديدة، والتي قامت بدورها بالاستجابة السريعة للأمر والتوجه إلي تلك الوحدات السابق مخالفتها وأخرجت جميع ما بها من معدات وأدوات، وغلقها مرة أخرى، واتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وفي حضور المهندس حسين الأحمد، معاون رئيس الجهاز، والمهندس إسلام عادل، رئيس لجنة الإزالات ورئيس الحي الثالث، وتم سحب تلك الوحدات مرة أخري وإعادتها الي أصلها والغرض الأساسي لها، كوحدات سكنية.