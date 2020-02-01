شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: سعر متر المياه يسبب أزمة فى دباغة الجلود..ومطالب بتخفيضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الجباس نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، نائب رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، إن تخفيض سعر الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك من شأنه أن يرفع من حجم إنتاجية الصناعة المصرية ويزيد من صادراتها للخارج، موضحا أن الدولة لابد أن تدعم مدخلات الإنتاج للصناعة حتى تساهم فى رفع الأعباء على الصناعات المختلفة.

وأضاف الجباس، لـ ”الخليج 365”، أن صناعة دباغة الجلود فى مصر تعانى من ارتفاع سعر المياه بعد النقل إلى مدينة بدر الروبيكى، حيث تحاسب بسعر 9 جنيهات فى المتر، وهو ما يمثل عبئ كبير على هذه الصناعة التى تعتبر المياه فيها أكبر نسبة من مدخلات الإنتاج، مطالبا بتخفيض سعر المتر فى هذه الصناعة بنحو 4 إلى 5 جنيهات، حيث ثمثل محور أساسى فى صناعة دباغة الجلود.

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واقترح نائب رئيس الغرفة، بدعم الدولة لقطاع المدابغ بتخفيض سعر متر المياه 50%، خاصة وأن هذا القطاع لا يحصل على دعم صادرات، ومن الممكن أن تعتبره الدولة نوع من الدعم لتشجيع هذا القطاع على النفاذ للأسواق الخارجية، موضحا أن أزمة المياه بدأت منذ أن تم نقل المدابغ إلى موقعها الجديد فى الروبيكى، حيث أن الموقع القديم كانت المياه جوفية بأسعار رخيصة تساهم فى دعم هذه الصناعة، فى حين أن الأسعار الحالية تضعف من الإنتاج والتصدير للخارج .

وتابع، أن عدد المدابغ العاملة فى مدينة بدر الجديدة حاليا 193 مدبغة ما بين كبير ومتوسط وصغير ومتناهى الصغر، ونطالب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالنظر إلى مشاكل القطاع التى تعتبر أسعار المياه فيها من أبرزها، ولابد من تنفيذ خطة الحكومة فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى كانت تتبناها وزيرة التجارة والصناعة قبل توليها حقيبة الوزارة.