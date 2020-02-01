شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية تمنح الشركات 6 أشهر لتصحيح بياناتهم والان نبدء بالتفاصيل

دعا وكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية لشؤون الإيرادات، الدكتور مازن الزامل كل الشركات بالإسراع في التسجيل ضمن مبادرة الهيئة للتصحيح الذاتي للبيانات الجمركية، التي بدأت مطلع يناير الجاري وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك تلافيا لأي عقوبات قد تصدر في حال عدم المبادرة وظهور بعض المخالفات في سداد الرسوم.

وقال الزامل في لقاء نظمته غرفة الشرقية أول أمس، للتعريف بمبادرة هيئة الجمارك السعودية، التي تحمل عنوان «التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية» إن برنامج التصحيح الذاتي فرصة مقدمة من الهيئة تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، ويتقدم المستوردون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية، وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوف سابقا، لأي سبب كان من قبيل عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة، والمنشأ، والنوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.

ولفت إلى أنه في حال التقدم بطلب التصحيح الذاتي ضمن الشروط والتوقيت المحدد، يمكن سداد الرسوم المستحقة كاملة، أو بالتقسيط وفقا لنظام إيرادات الدولة، وسوف يكون صاحب العلاقة بعيدا عن أي عقوبات، ولكن في حال لم يتقدم صاحب الشركة بهذا الطلب فإنه لن يحصل على هذا الحافز، خاصة أن الهيئة تستخدم كل الأدوات والأنظمة المتاحة، التي تساعدها على اكتشاف الأخطاء والتلاعب في البيانات الجمركية، بالتالي فإن هناك احتمالا كبيرا أن تقوم الهيئة باكتشاف هذه الأخطاء وإصدار إشعار بالتدقيق على البيانات.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان أهمية المبادرة، موضحا أنها تتضمن العديد من المزايا والفرص للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية، وتيسير أعمالهم، وتعزيز مستويات التزامهم الجمركي، مستطردا: وهو ما يحقق الاستقرار ويعزز النمو، المستهدف نحو انطلاقة جديدة في الصناعة والتصدير إلى جميع أنحاء العالم.