شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع تهدئة المخاوف بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب عالميا أمس الجمعة، بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن التدابير التي اتخذتها الصين قد تسيطر على تفشي فيروس كورونا، وأظهرت مسوح مؤشرات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع المعدن الأصفر 3.7 بالمائة منذ بداية الشهر الجاري، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب شهري منذ أغسطس، في الوقت الذي أثار فيه انتشار الوباء مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1572.96 دولار للأوقية «الأونصة»، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمائة إلى 1578.30 دولار.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأول الخميس أن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين، وقالت: إن الإجراءات التي تتخذها بكين كفيلة بتغيير الوضع.

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وأودى فيروس كورونا الجديد حتى الآن بحياة 213 شخصا في الصين، وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب بالشلل العديد من الأقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبر العزل وتقييد السفر وإغلاق الشركات.

ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

ومما ضغط على الذهب أكثر ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات، مما يقلص تكلفة المعدن الأصفر على حائزي بقية العملات.