شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» و«غرفة الرياض» تتعاونان لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت غرفة الرياض اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تهدف لتحقيق جملة من مجالات التعاون المنبثقة من مسؤوليات الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، بزيادة الصادرات وخلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وقّع الاتفاقية على هامش ملتقى «بيبان الرياض»، عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محافظها المهندس صالح الرشيد، وعن الغرفة رئيس مجلس إدارتها عجلان العجلان.

تحمل الاتفاقية عددا من المسؤوليات الموكلة لكل طرف من أطرافها، حيث تندرج مسؤوليات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تقديم الدورات التدريبية وورش العمل في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين، والتعريف بمبادرات الابتكار وتقديم الاستشارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في ورش العمل والفعاليات، التي تختص بمجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب الاتفاقية، ستقوم غرفة الرياض بتشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لحث المهتمين بريادة الأعمال بتقديم الدعم المادي والمشاركة في تطوير مبادرات تخدم رواد الأعمال بمدينة الرياض ووضع آلية العمل المناسبة لذلك.

وتأتي اتفاقية التعاون بين غرفة الرياض وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبار ما للأخيرة من دور في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ورعايتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي بما يؤدي لتوليد الوظائف، فيما يأتي دور الغرفة بالاتفاقية باعتبارها منظمة وراعية لشؤون قطاعات الأعمال ولمساهمتها في خطط التنمية عبر طرح الخطط والفرص التجارية والتواصل مع الجهات الحكومية لبحث مصالح الأعمال وصولا لتحقيق تنمية مستدامة.