وسط احتفالات صاخبة.. بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي رسمياً

ذكرت وسائل إعلامية أن بريطانيا انسحبت رسمياً في تمام الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش، ليل الجمعة، من الاتحاد الأوروبي.

وقبل 3 سنوات، أجريت بريطانيا استفتاءاً بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت فيه 52 بالمئة من المواطنين لصالح الخروج من بروكسل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن "وظيفتنا الآن هي توحيد البلاد والسير بها إلى الأمام".

وأضاف جونسون: "بريكست ليس النهاية وإنما بداية صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا".

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وأفادت وسائل إعلامية بأن انسحاب بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى أي تغيرات جوهرية حتى ديسمبر 2020، وهو موعد انتهاء الفترة الانتقالية في العلاقات بين لندن وبروكسل.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أنه من المتوقع أن تجري المملكة المتحدة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما المستقبلية خلال هذا العام.

ويسعى جونسون إلى إبرام اتفاق للتجارة الحرة والحفاظ على التعاون في العديد من المجالات الحيوية مع بروكسل، وقبل كل شيء التعاون الأمني.

وفي حال فشل المفاوضات ستتعرض بريطانيا لما يسمى بـ"بريكست القاسي"، حيث ستفرض على المملكة المتحدة رسوم تجارية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص محتمل في البضائع الأوروبية.