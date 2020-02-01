شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية: 10% زيادة الصادرات والأجهزة الكهربائية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات مصر من السلع الهندسية في الربع الأول من السنة المالية الحالية بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، موضحا أن أبرز القطاعات التي شهدت زيادة فى صادراتها هى الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وأضاف "أبو فريخة"، لـ " الخليج 365 "، أن المجلس يبحث نفاذ صادرات السلع الهندسية إلى الدول الأوروبية والإفريقية بديلاً عن الدول العربية الذى تراجعت حجم الصادرات لها بسبب التوترات السياسية، موضحا أن أبرز الدول المستهدفة للصناعات الهندسية حالياً، وتستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات هى بريطانيا، والسعودية، والإمارات، والمجر، وسلوفاكيا، وفرنسا، والعراق، والجزائر وسوريا.

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وأوضح أبو فريخة، أن الأزمة التى تمر بها الصين من انتشار فيروس كورونا لم تؤثر حتى الآن على العلاقات التجارية من الاستيراد منها، ولم تصدر الحكومة الصينية أى قرارات تتعلق بالتبادل التجارى مع الدول الآخرى، موضحا أن العلاقات التجارية مع الصين كبيرة خاصة في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وقال رئيس المجلس، إن الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والألات والمعدات، وأدوات المائدة والمطبخ، والمعادن، ومنتجات تشغيل المعادن تعتبر من أهم صادرات القطاع.

يذكر أن، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر أرقام التجارة الخارجية الأحدث لشهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصادرات خلال شهر نوفمبر الماضي فقط نحو 2.37 مليار دولار، مقابل 2.39 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018 بنسبة تراجع بلغت 0.8%.