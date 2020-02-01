شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج عن اتفاقية "أغادير" بعد ارتفاع صادرات مصر لها لـ 1.5 مليار دولار 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن عقدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، جلسة مباحثات مع الدكتور يوسف طريفة الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير والتي استعرضت دور الاتفاقية في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية أعضاء الاتفاقية وإمكانيات الاستفادة منها في زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة صادرات الدول الأعضاء للأسواق العالمية ، نقدم أهم الأسئلة وإجاباتها حول الاتفاقية.

س. متى تم توقيع الاتفاقية ومن هم أطرافها؟

وفق الموقع الرسمى للوحدة الفنية للاتفاقية، فقد تم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في 2001حيث أعلنت كلا من الأردن، تونس، مصر والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها و ذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي، وقامت الدول المؤسسة الأربعة بالتوقيع على إتفاقية أغادير بالرباط فى المملكة المغربية 2004.

س. متى دخلت اتفاقية اغادير حيز النفاذ الفعلى؟

دخلت الإتفاقية حيز التنفيذ عام 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربعة، وبدأ التنفيذ الفعلي للاتفاقية في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.

س.ما هى أهداف اتفاقية اغادير؟

زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربعة من ناحية، وبين الدول الأربعة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربعة (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك.

س.ما هى آليات تحرير التجارة بين الدول الأربعة وفق اتفاقية اغادير؟

التجارة في السلع الصناعية:

إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعية المتبادلة بين الدول الأعضاء.

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التجارة في السلع الزراعية والزراعية المصنعة:

إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الزراعية والزراعية المصنعة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

التجارة في الخدمات:

تلتزم الدول الأطراف بتطبيق جداول التزاماتها بموجب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية ويمكن النظر لاحقاً في توسيع تلك الالتزامات.

س.ما هو حجم التبادل التجارى بين مصر و دول الاتفاقية ؟

حجم التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية أغادير بلغ العام الماضي مليار و956 مليون دولار مقابل مليار و833 مليون دولار عام 2018 محققاً نسبة زيادة بلغت 6.7%.

بلغت الصادرات المصرية لدول الاتفاقية العام الماضي مليار و543 مليون دولار مقابل مليار و403 مليون دولار عام 2018 محققة نسبة زيادة قدرها 10%.

كم تبلغ الصادرات المصرية لدول الاتفاقية؟