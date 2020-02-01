شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع حاد مع خسائر "الداو جونز" بأكثر من 600 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة بشكل حاد نتيجة القلق الذي ساد الأسواق بشأن انتشار فيروس "كورونا" عالمياً.



وأعلنت الولايات الممتحدة حالة الطوارئ الصحية تحسباً لانتشار محتمل لفيروس كورونا مع ظهور المزيد من حالات الإصابة في البلاد وفي دول أخرى، وجاء ذلك القرار بعد إعلان منظمة الصحة العالمية يوم الخميس حالة الطوارئ أيضاً.



كانت بيانات حكومية قد كشفت عن تباطؤ إنفاق المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الماضي بينما ارتفعت الأجور بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول.



وبشكل رسمي، خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني لتدخل لندن في مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.1% وأغلق عند 51.56 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.9% وخسائر شهرية بنسبة 15.5%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 51.05 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.2% مغلقا عند 58.16 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.2% وخسائر شهرية بنسبة 11.9%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.4 دولار وأقل سعر عند 57.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 2.1% (ما يعادل 603 نقاط) إلى 28256 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.5% وخسائر شهرية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 28813 نقطة وأقل مستوى عند 28169 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 148 نقطة) إلى 9151 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، بينما حقق مكاسب شهرية بنسبة 2%، وبلغ أعلى مستوى عند 9324 نقطة وأقل مستوى عند 9123 نقط.



أما "إس أند بي 500"، فقد انخفض بنسبة 1.8% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 3225 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.1% وخسائر شهرية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 3282 نقطة وأقل مستوى عند 3214 نقطة.