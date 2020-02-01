شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف «كورونا» تقوض الطلب على وقود الطائرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محللون ومتعاملون إن تفشي فيروس كورونا في الصين قد يخفض الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري.

وسيتلقى الطلب على وقود الطائرات في الصين أغلب الضرر، الذي يعادل طاقة مصفاة نفطية كبيرة، بسبب قيود صارمة على السفر، فيما تتجنب شركات طيران دولية البلاد. (رويترز)

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