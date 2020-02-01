323 مليون درهم سيولة على «العربية للطيران» في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

ضغطت عمليات البيع وجني الأرباح السريعة على مؤشرات الأسهم المحلية في التعاملات الأسبوعية، مع استمرار ظهور المزيد من النتائج والتوزيعات السنوية للشركات، فيما واصل الأجانب (غير العرب) التركيز في الشراء على أسهم «الإمارات دبي الوطني».

وسجل مؤشر سوق دبي تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1.67%، بينما انخفض «أبوظبي» 1.69%، مع تعرضهما لضغوط «القيادية» في البنوك والعقار والاتصالات.

استقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.92 مليار درهم، منها 1.04 مليار درهم في دبي، و881 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.06 مليار سهم، توزعت بواقع 805.7 مليون سهم في دبي، و261 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 7150 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال أسبوع عند مستوى 2790 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وانخفض قطاع البنوك 1.5% نتيجة انخفاض «دبي الإسلامي» 2.56%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.72%.

وهبط قطاع العقار 1.6%؛ إثر هبوط «إعمار العقارية» 1.46%، و«إعمار للتطوير» 0.78%، و«إعمار مولز» 0.55%، و«أرابتك» 10.62%، و«ديار» 3.53%، و«داماك» 1.97%.

ونزل قطاع الاستثمار 2.6% بعد نزول «دبي للاستثمار» 3.68%، و«شعاع كابيتال» 3.53%، بالرغم من ارتفاع «دبي المالي» 0.96%.

وتراجع قطاع النقل 1.6% مع تراجع «العربية للطيران» 4.4%، و«أرامكس» 1.91%، و«الخليج للملاحة» 0.21%.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي تراجعاً أسبوعياً إلى مستوى 5156 نقطة، بضغط من تراجعات البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة والاستثمار.

وانخفض قطاع البنوك 2.7% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 2.52%، و«أبوظبي التجاري» 4.26%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.03%. ونزل قطاع الاتصالات 1.57% بعد نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما نزل قطاع الطاقة 1.87% على وقع نزول «دانة غاز» 3.12%، و«طاقة» 1.88%، مع استقرار «أدنوك للتوزيع».

وهبط قطاع الاستثمار 0.65% بفعل هبوط «إشراق» 3.79%؛ وذلك مقابل ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.66%.

وبالعكس من ذلك، ارتفع قطاع العقار في أسبوع بنحو 1% مستفيداً من ارتفاع «الدار» 0.9%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.98%.

توجه السيولة

وتزعم «أبوظبي الأول» تداولات سوق العاصمة خلال أسبوع، بقيمة 142.14 مليون درهم، وأغلق عند 15.48 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بلغت 84.4 مليون درهم، وأقفل عند 16.28 درهم، ثم «الدار» مستقطباً 73.3 مليون درهم، ومغلقاً عند 2.23 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق دبي، جاءت الصدارة ل«العربية للطيران» حاصداً 323 مليون درهم، ومغلقاً عند 1.52 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 140 مليون درهم، وأغلق عند 5.71 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 138.5 مليون درهم، وأقفل عند 13.75 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

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وكان أكبر الرابحين «تكافل الإمارات» بنسبة ارتفاع 11.2% مغلقاً عند 1.39 درهم، تلاه «آن ديجيتال سيرفسس» الذي أغلق مرتفعاً 8.62% إلى 0.189 درهم، ثم «الإثمار القابضة» وزاد 8.07% ليغلق عند 0.174 درهم.

وفي المقابل، سجل «غلفا للمياه» الانخفاض الأكثر بنسبة 26.83%، وأغلق عند 5.7 درهم، تلاه «أرابتك» بنزوله 10.62% وإغلاقه عند 1.01 درهم، ثم «المصرف الخليجي التجاري»، وتراجع 9.63% ليغلق عند 0.366 درهم.

في سوق أبوظبي، كان أكبر الرابحين في أسبوع «الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة ارتفاع 16.28% وأقل سعر له عند 4 دراهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن»، بنموه 16.13% وإغلاقه عند 2.52 درهم، ثم «أكسا للتأمين»، وصعد 12.15% إلى 0.6 درهم.

وعلى العكس، هبط «بنك الاستثمار» 31.08% إلى 0.51 درهم، وتلاه في التراجع «أبوظبي لمواد البناء- بلدكو»، بنسبة 13.16% مغلقاً عند 0.33 درهم، ثم «أريد» الذي هبط 7.14% إلى 6.5 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 74.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 59.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و15.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 74.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 580 ألف درهم محصلة بيع العرب، و74.1 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 135 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 7.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، و60.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و67.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 135 مليون درهم محصلة بيع.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم خلال الأسبوع المنصرم على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«أرامكس»، ودبي الإسلامي«، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«أدنوك للتوزيع»، و«دبي للاستثمار»، و«الدار».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء، في سوق دبي خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 205.34 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 34.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 205.34 مليون درهم محصلة بيع، في حين اتجهوا نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 34.8 مليون درهم محصلة شراء.