شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة قياسية لسندات لبنان استحقاق مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت السندات السيادية اللبنانية المستحقة السداد في مارس قفزة قياسية الخميس، مما يشير إلى تنامي آمال المستثمرين بأن الإصدار البالغة قيمته 1.2 مليار دولار، ربما يجري سداده على الرغم من أن البلاد تصارع أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.
وقفزت السندات الدولية اللبنانية المستحقة السداد في مارس 2020، وهو الإصدار الأقرب استحقاقاً، 4.1 سنت، وهى أكبر زيادة مسجلة في يوم واحد، على الرغم من أنها ما زالت تبلغ 80.5 سنت فقط للدولار.
وفي حين يجري تداول السندات اللبنانية الأطول أجلاً عند أقل من نصف قيمتها الاسمية فإن السوق تركز على ما إذا كانت الحكومة ستفي بالتزامات السداد في مارس/آذار. (رويترز)
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