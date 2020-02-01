250 ألف مشترك في «الهوية الرقمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:مهند داغر

قال المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن عدد المشتركين في «الهوية الرقمية» التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي، بالاشتراك مع جهات حكومية، وصل إلى 250 ألف مشترك بنهاية يناير/ كانون الثاني، وذلك عبر 123 تطبيقاً موزعة بين موقع إلكتروني، وتطبيق هاتف ذكي، والتوقيع الرقمي.

أكد المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في حوار مع ”الخليج 365”، مواصلة التوسع في المبادرة، بهدف توفير أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار في الإمارات، للوصول إلى الخدمات الحكومية المحلية والاتحادية، إلى جانب خدمات القطاع الخاص من خلال تطبيق ذكي واحد.

وعن خطة الهيئة للعام 2020 للبناء على النجاحات المحققة قال: تنسجم خطة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مع إعلان القيادة الرشيدة 2020 عاماً للاستعداد للخمسين القادمة، ومن هنا بدأت الهيئة بإعداد وتجهيز الخطط والاستراتيجيات التي تتماشى مع هذا الإعلان، فإذا كنا نتحدث في الشهور والسنوات الماضية عن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء.

فعلينا اليوم أن نفتح المجال لكوادرنا البشرية لإطلاق العنان لأفكارها الإبداعية الخلاقة، لاستشراف المستقبل وابتكار المشاريع والخطط التي من شأنها المساهمة في صناعة مستقبل الدولة وفق الرؤى التي وضعتها قيادتنا الرشيدة.



الهوية الرقمية



وتعد الهوية الرقمية مبادرة وطنية جامعة أطلقتها الهيئة بالاشتراك مع جهات حكومية، وفي هذا المجال قال العوضي: بالتعاون المشترك والمتواصل بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية، تواصلت عمليات التوسع في مبادرة «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات، والتي تم إطلاقها أواخر العام الماضي، بهدف توفير أول هوية وطنية رقمية على

مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، والتي تتيح لهم الوصول للخدمات الحكومية المحلية والاتحادية، وأضاف: إلى جانب خدمات القطاع الخاص، من خلال تطبيق ذكي واحد، وباستخدام اسم مستخدم واحد فقط، إلى جانب إمكانية التوقيع الرقمي عبر جهاز الهاتف المتحرك.



اللجان التوجيهية



وعن أحدث إنجازات اللجان التوجيهية التي أنشأتها هيئة تنظيم الاتصالات، بخصوص نشر تقنية الجيل الخامس في الدولة، قال العوضي: اختتمنا عام 2019 بتنظيم مؤتمر الإمارات للجيل الخامس، والذي استضفنا فيه عدداً كبيراً من الخبراء والمختصين الذين قدموا تصوراً شاملاً حول مستقبل الجيل الخامس ودوره في القطاعات الحيوية كافة، لقد حققت اللجان التوجيهية إنجازات مهمة، وهي تعمل وفق الخطط الموضوعة بخصوص نشر تقنيات الجيل الخامس، حيث تشهد الدولة اليوم تغطية بعض المناطق بشبكات الجيل الخامس بنسبة 100%، والعاصمة أبوظبي مغطاة بنسبة 60%، وما زال العمل جارياً وبوتيرة عالية وصولاً إلى تحقيق التغطية الكاملة.

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البنية التحتية



وتمتلك الإمارات شبكة اتصالات سريعة وفعالة تنظمها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وقد جاءت دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويظهر ذلك الحالة القوية لقطاع الاتصالات في الدولة، ونجاح الحكومة في تحقيق إنجازات هامة في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات، لدفع عجلة النمو الاقتصادي الاجتماعي.

كما حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في مؤشر جاهزية البنية التحية للاتصالات (TII) إذ انتقلت من المركز 25 عالمياً إلى المركز الثاني على مستوى العالم. وينعكس هذا التقدم في البنى التحتية للدولة على تسريع وتعزيز إنجازات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والنقل ذاتي الحركة والطائرات المسيرة.



الرسوم الإضافية



وعن الرسوم الإضافية التي يمكن أن تفرض على استخدام شبكة الجيل الخامس، قال المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: نحن في الهيئة نؤكد أنه لا رسوم إضافية على استخدام شبكات الجيل الخامس، شبكات الجيل الخامس تعمل حالياً في عدد من مناطق الدولة والعمل مستمر على نشرها في باقي المناطق والمدن، ويمكن للجميع استخدامها دون أي رسوم إضافية.

نصائح للمستهلكين



نصح المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المستخدمين باختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم، وقراءة الشروط والأحكام بالنسبة لعقود استخدام الخدمات، والاستفادة من كافة الميزات والقوانين التي أصدرتها الهيئة والمتعلقة بترشيد الاستهلاك والتحكم في الفواتير، كما دعا المتعاملين إلى زيارة أو الاتصال بمراكز إسعاد المتعاملين الخاصة بالهيئة في حال واجهوا أي مشكلة، أو كانت لديهم أي استفسارات.