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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «إكسبو 2020» يضع دبي في قائمة أهم 20 وجهة
تاريخ النشر: 01/02/2020
حلّت دبي بين أهم 20 وجهة سياحية في عام 2020، إلى جانب سنغافورة والنمسا وبورتلاند وصقلية ولاس فيجاس وغيرها، وفقاً لقائمة أعدها موقع «ثريل ليست» الترفيهي والذي يتخذ من نيويورك مقراً له. وقال الموقع إن دبي تعتبر أكثر المدن عالميةً، فهذا العام ستستقطب 192 دولة حول العالم ضمن معرض إكسبو 2020، حيث ستعرض هذه الدول نظرتها واستراتيجياتها في ما يتعلق بالاستدامة والتنقل والابتكار. وسيضم المعرض أكبر برج مراقبة دوار، بإطلالة بانورامية بزاوية رؤية 360 درجة على كامل الموقع الممتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع، وأجنحة ضخمة ذات تصاميم متميزة. ووصف الموقع، دبي بأنها المدينة المحطمة للأرقام القياسية، وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي والتقني فيها، إلا أنها لا تزال تحافظ على عراقتها وتراثها المتجذر من آلاف السنين، وينعكس ذلك في أحياء الفهيدي وبر دبي وأسواق الذهب والتوابل.
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