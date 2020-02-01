أرباح قياسية لـ «أمازون» تقفز بالسهم 10%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة «أمازون» بنسبة تصل إلى 10% إلى 2042 دولار خلال تداولات الجمعة، بعد تحقيقها لأرباح فاقت توقعات المحللين للربع الرابع من عام 2019.

وصعدت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار على خلفية نتائجها الربعية، وبذلك تنضم إلى «أبل» و«ألفابيت» و«مايكروسوفت» التي تتجاوز جميعها حد التريليون دولار.

ونمت إيرادات «أمازون» بنسبة 21% إلى 87.44 مليار دولار للربع الرابع، ما يشير إلى أن استثمارات الشركة في وسائل الشحن السريع تؤدي إلى مزيد من عمليات الشراء، وكانت التوقعات تشير إلى أن الشركة ستحقق إيرادات بقيمة 86.02 مليار دولار، وفقاً لمنصة «رينفينتيف».

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 6.47 دولار للسهم الواحد، مقارنة بتوقعات بلغت 4.03 دولار للسهم الواحد، وفقاً لمحللين استطلعت آراءهم «رينفينتيف»، وكما كان متوقعاً، ارتفعت تكاليف الشحن لدى الشركة بنسبة 43% على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات من خدمات الاشتراك بنسبة 32% إلى 5.24 مليار دولار في الربع الأخير، في حين سجلت خدماتها السحابية مبيعات بلغت 9.95 مليار دولار، بزيادة 34% عن الفترة ذاتها من عام 2018.

وأعربت «أمازون» عن تفاؤلها للربع الأول من عام 2020، قائلةً إنها تتوقع تحقيق عائدات تتراوح بين 69% مليار دولار و73 مليار دولار، بعد إعلانها بيانات مالية فاقت التوقعات عن الربع الأخير من 2019.

وأضاف جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لعملاقة التجارة عبر الإنترنت ما يصل إلى 13.2 مليار دولار إلى ثروته في غضون 15 دقيقة من إعلان نتائج الشركة، ليرتفع صافي ثروته إلى حوالي 129.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبيرج» للمليارديرات.