شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 % تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقاً لتقديرات أولية، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 1.2% في 2019.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، أمس الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.1% خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً، مقابل نمو 0.3% في الربع السابق له.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيتباطأ إلى 0.2% خلال الربع الرابع من 2019.
أما على أساس سنوي، فإن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بالقراءة المعدلة موسمياً، ارتفع بنحو 1% خلال ثلاثة أشهر من أكتوبر/تشرين الأول، إلى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مقابل الفترة المماثلة من عام 2018، ب1.2% المسجلة في الربع السابق له على أساس سنوي.
وعلى أساس عام 2019 بأكمله، فإن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو نما بنسبة 1.2% في منطقة اليورو.
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