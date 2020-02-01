شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الإسلامي» ينظم رحلة لـ 1200 شخص والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
نظم مصرف الشارقة الإسلامي مؤخراً رحلة ترفيهية لجميع الموظفين والموظفات وعائلاتهم في منتزه شرطة الشارقة الصحراوي على امتداد شارع مليحة، بمشاركة نحو 1200 شخص من جميع الأعمار، وفي أجواء عائلية استمتع خلالها الحضور بالعديد من الفعاليات والنشاطات المشوقة.
وجاءت الرحلة بحضور أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف، ومجموعة من رؤساء المجموعات ومديري الإدارات، حيث أتت هذه المبادرة السنوية في إطار حرص مصرف الشارقة الإسلامي على إسعاد موظفيه، وتعزيز الروح العائلية بينهم، وتقديراً لجهودهم في خدمة عملاء المصرف.
وقال حسن البلغوني، مدير الاتصال المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي: «تشكّل هذه الرحلة السنوية وسيلة لتعزيز التقارب بين الموظفين، وتمكينهم من الاستمتاع مع عائلاتهم بأجواء فصل الشتاء الجميلة، وهو ما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل ويزيد من قدرة الموظفين على تلبية احتياجات العملاء وإسعادهم».
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