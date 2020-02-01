220 مليوناً إسهامات شهرية متوقعة فـي برنامـج تعاقـد «دبـي المالـي العالمـي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال جون بنفيلد، الشريك ورئيس قسم إدارة الثروات لدى شركة «ميرسر» للخدمات المالية في المنطقة، إن قيام مركز دبي المالي العالمي بالاستعاضة عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به منذ تأسيس المركز عام 2004، ببرنامج تقاعد جديد لخطة مدخرات الموظفين في الشركات العاملة بالمركز؛ يعد خطوة إيجابية على الطريق الصحيح؛ حيث تعزز تلك الخطوة ثقافة الادخار.

ولفت إلى أن الباب ربما يفتح في مرحلة لاحقة لانضمام الشركات من خارج المركز إلى هذه البرامج، ما سيتطلب تعديلاً في قانون العمل في الجوانب المتعلقة بنهاية الخدمة.

وقدر بنفيلد في تصريحات ل«الخليج» حجم الأموال التي ستضخ إلى البرنامج بنحو 60 مليون دولار أي (نحو 220 مليون درهم) شهرياً في المرحلة القادمة، وحتى إتمام جميع الشركات العاملة في المركز متطلبات الانضمام الإلزامي بموجب قانون رقم 4 لعام 2020، والذي يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم 1 فبراير/‏‏‏‏شباط؛ حيث سيقوم أصحاب العمل بتقديم مساهمات شهرية إلزامية لخطة المدخرات المدارة بشكل منظّم ومتخصص. وتحّل الخطة الجديدة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، والذي يتماشى حالياً مع الأنظمة المعمول بها في باقي أنحاء دولة الإمارات.



تسجيل أصحاب العمل



وقال بنفيلد: إن على أصحاب العمل التسجيل في برامج التقاعد خلال موعد أقصاه 31 مارس/‏‏‏‏آذار من العام الجاري، ويتعين على الشركات تسديد الدفعات لشهري فبراير/‏‏‏‏شباط ومارس/‏‏‏‏آذار قبل يوم 21 إبريل/‏‏‏‏نيسان 2020، وسيكون يوم 21 من كل شهر بعد ذلك هو الموعد النهائي المحدد لاستلام الدفعات الشهرية من كل شركة.

وأوضح بنفيلد: إن الانضمام إلى برامج الصناديق التقاعدية سيكون إلزامياً على الشركات العاملة في المركز، وفي حال كان لدى الشركات برامج صناديق تقاعد مستقلة أو رغبت في اعتماد برامج أو أنظمة أخرى، ربما تكون تعتمدها في مكاتبها خارج الدولة، فسيتعين عليها التقدم بطلب للمركز؛ للموافقة على هذه الأنظمة.

وتقدم شركة «ميرسر» الاستشارات المالية والاستثمارية الخاصة ببرامج التقاعد في المركز. وقال جون بنفيلد: إن خيارات الاستثمار لن تكون متعددة فالموظف بحاجة إلى خيارات؛ لكن ليس الكثير منها ما قد يشتته؛ لذا سيتم توفير عدد من 3 إلى 5 محافظ استثمارية مختلفة. وأضاف: إنه ستكون هناك أيضاً خيارات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ووضع توقعات العائد على الاستثمار في البرنامج عند مستوى يراوح بين 2.5% إلى 7%.



تسوية المساهمات الإلزامية

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ولفت بنفيلد إلى أنه يحق للموظف أن يزيد من قيمة الاستثمارات، لافتاً إلى أنه وبموجب القانون الجديد ستتم تسوية المساهمات الإلزامية المقدمة من قبل أصحاب العمل بنسبة 5.83% من الراتب الأساسي الشهري، بالنسبة للموظفين الذين يقل عدد أعوام خدمتهم عن خمس سنوات، وبنسبة 8.33% من الراتب الأساسي الشهري بالنسبة للموظفين الذين لديهم خدمة أطول، على أن تكون المساهمات الإضافية التي يشارك بها الموظف ضمن نسبة من راتبه يتوافق عليها مع الشركة، وبحيث لا تتجاوز الراتب الشهري.

وقال: إن طريقة إدارة الشركات لنظامها التقاعدي يرجع لها في نهاية المطاف، ولما تتوافق عليه مع موظفيها؛ فهي من تختار التعامل مع العائد الإضافي على الاستثمار، والذي يمكن أن يزيد على قيمة مكافأة التقاعد الأساسية، فإما أن تتوافق مع الموظف على أن يحصل على العائد الفائض؛ شريطة أن يقبل بإمكانية وجود خسائر في حين قل عائد الاستثمار على القيمة الأصلية لمكافأة الخدمة، أو أن تحصل عليه الشركة في حال وافقت على ضمان حصول الموظف على القيمة الأصلية لنهاية الخدمة.



نهاية الخدمة التراكمية



وفي رد على سؤال حول مكافآت نهاية الخدمة التراكمية للسنوات السابقة، وكيفية التعامل معها، قال بنفيلد: إن الشركات يمكن أن تخيّر الموظف في هذه الحال إن كان يرغب في إدخالها للبرنامج أو لا بحسب رغبته.

ولفت من جهة أخرى إلى أن الموظف يحق له أن يسحب من البرنامج مبلغاً من المال في حال احتاج ذلك شريطة الاحتفاظ بالقيمة الأصلية للإسهام الشهري، بما يعني أنه يحق له السحب من العوائد أو من الإسهام الإضافي الذي اختار أن يقدمه من الراتب.



3 سنوات من التحضيرات



لفت جون بنفيلد إلى أن التحضيرات لإطلاق البرنامج، والتي حرص من خلالها المركز على تطبيق أفضل المعايير العالمية، استغرقت 3 سنوات، وتم إقامة العديد من الورش التعريفية للشركات العاملة في المركز على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، والتي شهدت حضوراً كبيراً من قبل الشركات. يتسنى للشركات من اليوم التسجيل عبر بوابة مخصصة لبرامج التقاعد من المركز المالي، على أن يتم البدء في تلقي المساهمات بموعد أقصاه 21 إبريل/‏‏‏نيسان 2020. وقال بنفيلد: إن عملية التسجيل ستكون سهلة؛ حيث سيتم ترحيل البيانات الخاصة بكل شركة تلقائياً من قاعدة بيانات وسجلات المركز.