شكرا لقرائتكم خبر عن مومباي.. سحر الهند بنكهة عالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كُتب الكثير عن هذه الوجهة السياحية الساحرة، غير أنه لا يوجد ما يصف المجموعة الهائلة من المناظر الطبيعية، والمأكولات التي تمتاز بها الهند، إلا أن تشاهد هذا بأم عينيك لدى وصولك إلى الهند في المرة الأولى.

إنها دولة مترامية الأطراف، وإحدى الدول التي لا تكاد تتوقف عن التغيير. مدنها عصرية للغاية وتنمو بسرعة فائقة. سوف تجد أيضاً بينجالورو، بانجالور سابقاً، والتي لطالما كانت القلب النابض في مجال تقنية المعلومات والثورة الرقمية في الهند. وقد شهدت هذه المدينة، جنباً إلى جنت مع جورجاون ونويدا، سيولاً جارفة من الشباب الذين يطالبون بحصة في الصناعة، وبمساعدة هؤلاء العمال الجدد تأتي التطورات الجديدة في مجال العمارة والتسوق والمطاعم وأكثر من ذلك.

ساهمت السياحة في تطور الكثير من الوجهات في الهند، مثل تشيناي في الجنوب. كانت هذه المدينة (المعروفة سابقاً باسم مدراس) في يوم من الأيام مجرد بوابة للدخول إلى مناطق أخرى من البلاد، ولكنها اليوم أحد الأماكن التي تمتلك روائع خاصة بها جعلت منها مكاناً يستحق الزيارة، فهي مليئة بالفنادق الفاخرة والمطاعم الراقية ومراكز التسوق، وسكانها يتميزون بكرم الضيافة والجاذبية تماماً كحال الطقس فيها.

كما أن هناك جولدن تريانجل (المثلث الذهبي) الرائع الذي يضم ولاية راجاستان، وجايبور وأجرا. تتمتع كل من هذه المدن بجاذبية فريدة من نوعها، غير أن أجرا هي الأكثر شهرة، وذلك بفضل وجود فندق تاج محل فيها. إنها أحد المعالم التي يمكن التعرف إليها على الفور، مع ما تضمه بين جنباتها كالصرح الذي يعود تاريخه إلى 350 سنة، والذي بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان تعبيراً عن إخلاصه لزوجته الراحلة.

ولكن تبقى لمومباي نكهتها الخاصة ذات الطابع العالمي، وتعتبر إحدى الوجهات الأكثر شعبية التي يمكن أن تراها. تمضي الحياة في هذه المدينة الصاخبة بوتيرة محمومة، والتي تقع في وسط مشهد بوليوود السينمائي الأسطوري في الهند.

يسميها البعض مدينة الأحلام، ويعرفها آخرون باسم المدينة القصوى. أياً كانت التسمية التي تطلقها عليها، فور هبوط رحلتك إلى مومباي، ستعرف سبب مجيئك بالضبط - إنها محرك الاقتصاد الهندي، موطن بوليوود، مدينة كبيرة عالمية الطابع وغنية، حيث من الممكن صنع الثروات وتبديل الحياة.

كما أنها مدينة مكتظة بالناس الذين يسعون من أجل حياة أفضل. ويقطنها أكثر من 21 مليون نسمة. المدينة مزدحمة وفوضوية، مليئة بالطاقة والأمل، وتتوسع دائماً. لقد قطعت شوطاً طويلاً منذ أيامها الأولى عندما كانت مجموعة من سبع جزر يسكنها صيادو الأسماك. ومنذ ذلك الحين تم حكمها من قبل سلالات ملكية هندوسية ومسلمة. وقد ترك البرتغاليون والبريطانيون أيضاً بصمتهم.

اليوم، العديد من الزوار منجذبون بفن عمارة مومباي الاستعماري، بينما يأتي آخرون من أجل مشهد مأكولاتها المثير، والذي يضم مأكولات رخيصة متنوعة من الباعة الجوالين والمطاعم الراقية.

بوليوود

«بوليوود» مصطلح غير رسمي، يُستخدم على نطاق واسع للإشارة إلى صناعة الأفلام باللغتين الهندية والأوردية. كما يُستخدم هذا المصطلح بشكل غير صحيح أحياناً للإشارة إلى كامل صناعة السينما في الهند، بينما يشير في الحقيقة إلى جزء من هذه الصناعة. بوليوود أكبر منتج أفلام في الهند، وواحدة من أكبر مقرات إنتاج الأفلام في العالم.

وبالرغم من التسمية، فعلى عكس هوليوود، لا توجد بوليوود كمكان فعلي، ويُشار إلى بوليوود عموماً باعتبارها سينما ناطقة بالهندية، رغم أن اللغة الهندوستانية الشائعة كنمط متداول للهندية والأوردو أكثر شيوعاً في أفلام بوليوود.

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بوابة الهند

كولابا التي تحتضن «بوابة الهند» وفندق قصر تاج محل الأيقوني هي ملاذ مفعم بالحياة بالنسبة للسياح الجوالين. ولكن أبعد من ذلك توجد باندرا الأنيقة، ملكة الضواحي، مع صالاتها ومطاعمها العصرية، بالإضافة إلى جوهو في الشمال، بيفيرلي هيلز البوليوودية، حيث يعيش المشاهير في شقق فاخرة على شاطئ البحر. وتعد بوابة الهند أحد أشهر المباني في الهند، حيث تم بناؤها للاحتفال بزيارة الملك جورج الخامس والملكة ماري في عام 1911. ومع اكتمال بنائها في 1924، أصبحت البوابة أثراً تاريخياً حتى نهاية الفترة الاستعمارية في الهند، والآن هي مزار رئيسي جاذب للسياح.

أغنياء أو فقراء، جاذبية الواجهة البحرية في مومباي قوية دائماً. من مارين درايف إلى شاطئ تشوباتي وما وراءه، يتوافد الأزواج والعائلات للاستمتاع بمناظر الخليج ليلاً. وكما قد يقولون لك: ليس هنالك العديد من طرق أفضل لإنهاء يوم في مومباي.

جزيرة إلفنتا

تعد جزيرة إلفنتا في ميناء مومباي أحد أهم المزارات الثقافية في مومباي، وتحتوي على مجموعة من الكهوف التي تضم بعض المنحوتات الهندية الرائعة. ومن أهم المنحوتات تمثال ماهيش مورتي الأثري وتمثال ناتاراجا شيفا الراقص. تغادر القوارب من بوابة الهند إلى جزيرة إلفنتا.

ومع الأجواء المميزة والعشوائية والتشويق وأيضاً لعقد صفقة أو اثنتين، لن تقاوم بازارات مومباي. يضم بازار كور أو كما يُعرف بثيفز ماركت الذي يعود تاريخه إلى 150 عاماً العديد من الأسواق الممتدة التي يتوفر بها جميع الأغراض من أكياس الأرز وحتى التحف، بينما يقع كراوفورد ماركت في مبنى ضخم ذي طراز استعماري ويشتهر ببيع الفاكهة والتوابل.

أطعمة مومباي

يعتبر مقهى «ليوبولد كافيه» العتيق الساحر الذي يعود تاريخ إنشائه إلى 1871 نقطة التقاء للمسافرين والرّحّالة والسكان المحليين أيضاً في كولابا. وتتميز صالة المأكولات التي تتم تهويتها بالمراوح بأجواء مفعمة بالحيوية، كما يعد المقهى مكاناً رائعاً للاسترخاء والتسامر بعد يوم شاق من التجول.

أما «إنديجو»، للمأكولات الهندية - الأوروبية، فيقع في مبنى ذي طراز استعماري مكون من طابق واحد على مسافة قصيرة من بوابة الهند. المطعم هو فكرة الطاهي راهول أكيركار الذي اكتسب خبرته من عمله في نيويورك قبل العودة إلى الهند والاستقرار في كولابا. احرص على تناول المأكولات في الصالة الرائعة أعلى السطح.

عرض «الإمارات للعطلات» إلى مومباي

تقدم «الإمارات للعطلات» عروضاً متنوعة للسفر والإقامة في مومباي، الهند، وبأسعار تبدأ من 2550 درهماً للشخص الواحد للإقامة في فندق «أوبروي مومباي» ذي الخمس نجوم. وتشمل الباقة رحلات الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات، والإقامة لمدة 3 ليال، وضريبة الغرفة، ورسوم الخدمة، وضريبة مغادرة المطار، ورسوم الوقود الإضافية بالإضافة إلى 20% من مكافآت سكاي واردز. كل ذلك بشرط السفر قبل مايو/أيار 2020.