التجارة الإلكترونية ترفع الطلب على «الحلول الروبوتية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

يساهم توظيف الحلول الروبوتية من قبل قطاع التجارة الإلكترونية في نمو الشركات العاملة في هذا المجال بنسبة 16.4% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن تزداد الحاجة إلى هذه الحلول، لتلبية العدد المتزايد من الطلبات في أقل وقت ممكن، فضلاً عن التخلص من الأخطاء البشرية، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق معدلات ربح أعلى.

ارتفع معدل الإنفاق على التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة 48%، الأمر الذي يحتم على مشغلي المنصات الإلكترونية مواكبة هذا النمو السريع لذلك، تبرز الحلول الروبوتية كأحد الحلول المتاحة للمساعدة على النمو.

وكشف تقرير حديث لشركة «لوجيستيكس كيو» للأبحاث والاستشارات، أنّ قطاع أتمتة عمليات التخزين الإقليمي سيحقق معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17.5% بحلول 2025 لتصل قيمته إلى 1.6 مليار دولار، أي ما يقارب 3 أضعاف قيمته الحالية البالغة 600 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الحاجة إلى مراكز التوزيع لقطاع التجارة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة الطلب على المساحات المخصصة للتخزين، فضلاً عن تصاعد معدلات اعتماد الحلول المؤتمتة داخل المخازن والمستودعات. وتوقع نمو سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة 13% بحلول 2025.

وقال فادي عامودي المؤسس والرئيس التنفيذي ل«آي كيو روبوتيكس» ل ”الخليج 365”: شهدنا درجة عالية من النمو في توريد الروبوتات المحمولة إلى المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل توقعات تشير إلى تسجيل نمو بنسبة 98% في قطاع الخدمات اللوجستية 2020.

وأوضح عامودي أن الأعمال الروبوتية تشمل: استخدام مجموعة واسعة من المركبات الآلية الموجهة لدعم الخدمات اللوجستية في المستودعات والمرافق، لزيادة معدلات الإنتاج وتلبية الطلبات الكبيرة، وتمتاز بأعلى مستويات المرونة والأمان والفعالية، بغض النظر عن ظروف العمل.

وتعد حلول البرمجيات بمثابة العمود الفقري لأي بيئة ذكية، حيث تعمل مع تطبيقات الأتمتة الحالية قبل وبعد نشرها، من خلال تنظيم المعلومات، والتحقق من صحة المعاملات والمدخلات، إلى جانب دمج وتبسيط آليات تدفق البيانات عبر سلسلة التوريد بالكامل. أما العمليات الآلية في المستودعات فتتم من خلال الاعتماد على التقنيات التي تتولى عمليات المعالجة المتقدمة، لتلبية مجموعة واسعة من المهام، خصوصاً العمليات المتعلقة بحركة المواد وأنظمة الفرز ووضع العلامات والترتيب على الرفوف.

وأشار عامودي إلى أن الحلول الروبوتية تعمل على مواصلة نمو العمليات في الشركات وزيادة إنتاجيتها بمعدل 3 أضعاف، وبدقة عالية تصل إلى نسبة 99.9%، وتحقيق التكامل السلس.

من جانبه، قال ألان قدوم، المدير العام لشركة «سويس لوج الشرق الأوسط»: يشهد قطاع المعدات المؤتمتة لمناولة المواد في منطقة الخليج العربي نمواً سنوياً مركباً بمعدل 8.6%، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذا القطاع إلى 498.5 مليون دولار بحلول عام 2023.