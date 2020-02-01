شكرا لقرائتكم خبر عن النفـط يتأرجح تحت ضغط مخـاوف «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأرجحت أسعار النفط، أمس الجمعة، عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، في الوقت الذي عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة في إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في العام الماضي.

وتراجعت أسعار النفط 4% تقريباً حتى الخميس هذا الأسبوع، لتبلغ أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، قبل أن تتعافى الجمعة، في ظل قلق المستثمرين والمتعاملين من كيفية تأثير انتشار الفيروس في الطلب على النفط ومنتجاته.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس «قرار منظمة الصحة العالمية الذي يعارض فرض قيود على السفر والتجارة ضد الصين عزز ثقة السوق على الرغم من إعلان المنظمة حالة طوارئ عالمية».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.34% إلى 59.45 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 2.5% في الجلسة السابقة، وما زال برنت منخفضاً 2% في الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02% إلى 53.20 دولار للبرميل، وتراجع عقد الخام 2.2% الخميس، وانخفض 1.8% حالياً في الأسبوع.

وعلى الرغم من التعافي الذي شهدته الأسعار في مستهل التداولات، أمس، فإن المحللين ما متحفظون ويحذرون من المزيد من المخاطر النزولية إذا واصل الفيروس الانتشار.

وتلقت الأسعار الدعم من تقارير ذكرت أن السعودية بدأت مباحثات بشأن تقديم موعد الاجتماع القادم لبحث سياسة الإنتاج إلى أوائل فبراير /‏ شباط من مارس /‏ آذار بعد هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

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من جهة أخرى، خلص استطلاع لرويترز، أمس، إلى أن أسعار النفط ستظل مدعومة قرب المستويات الحالية هذا العام؛ إذ تساعد المخاطر الجيوسياسية المتواصلة وقيود الإنتاج التي تقودها أوبك على تعويض تنامي الإمدادات من منتجين آخرين.

وتوقع المسح الذي شمل خمسين اقتصادياً ومحللاً، وأجري أغلبه قبل انتشار فيروس كورونا، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 63.48 دولار للبرميل في 2020. يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط عند 63.76 دولار منذ بداية العام، وتوقعات الشهر الماضي عند 63.07 دولار.

وارتفعت توقعات عام 2020 لخام غرب تكساس الوسيط إلى 58.22 دولار للبرميل من 57.70 دولار في توقعات ديسمبر/‏ كانون الأول.

كانت أسعار النفط قد قفزت في وقت سابق هذا الشهر بعد ضربة جوية أمريكية بطائرات مسيرة قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً، لكن عمر الزيادة كان قصيراً.

والأسعار الآن قرب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/‏ تشرين الأول، بفعل مخاوف من أن يضر وباء فيروس كورونا بالنمو العالمي والطلب على النفط، لكن يفترض أن تضع تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حداً للنزول.

ويتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع أن تمدد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اتفاقهم لكبح الإمدادات بعد الموعد النهائي المُتفق عليه في نهاية مارس/‏ آذار.

ويتوقع المحللون أن ينمو الطلب العالمي على النفط بما بين 0.8 مليون برميل يومياً، و1.5 مليون برميل يومياً هذا العام، وذلك بالمقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية البالغة 1.2 مليون برميل يومياً. (رويترز)