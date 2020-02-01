شكاوى التأمين تنخفض 66% في 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض



انخفض عدد الشكاوى التي تلقتها «هيئة التأمين» خلال العام الماضي 2019 بشكل كبير جداً وبنسبة 66% ليصل الإجمالي إلى 2257 شكوى مقارنة مع 6723 شكوى تلقتها «الهيئة» في 2018.

وتمكنت «الهيئة» من حل جميع الشكاوى المعروضة أمامها بنسبة إنجاز كاملة 100%، وهي المرة الأولى التي تصل فيها «الهيئة» إلى حل جميع الشكاوى التي قدمت إليها بوقت قياسي غير مسبوق، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية والتي لامست جميعها نسب إنجاز وتسوية تخطت حاجز ال 97%.

واستحوذت الشكاوى المرتبطة بالمركبات على الحصة الأكبر من الإجمالي بواقع 1812 شكوى، تمثل ما نسبته 80% من عدد الشكاوى الكلي، في حين، جاءت شكاوى «الصحي» ثانياً بنسبة 13% وبواقع 289 شكوى، وحلت الشكاوى الأخرى والمتنوعة ثالثاً بنسبة 4.5% بواقع 100 شكوى، في حين جاء فرع تأمين الممتلكات، والأشخاص وتكوين الأموال رابعاً وخامساً بنسبة 1% لكل منها بواقع 21 شكوى و29 شكوى على التوالي، كما استقبلت «الهيئة» 6 شكاوى مرتبطة بالتأمين البحري. وأشارت «الهيئة» في تصريحات ل«الخليج»: أنها استقبلت خلال العام الماضي 2019 قرابة 560 شكوى تم التعامل معها وحلها عبر خاصية «الذكاء الاصطناعي»، حيث اعتمدت «الهيئة» لحل جميع الشكاوى والوصول إلى النسبة 100% للمرة الأولى على الإطلاق؛ اعتمادها لطريقة مستحدثة ومختلفة كلياً عما كانت عليه سابقاً بحسب الإجراءات الداخلية لها.

ويعد تشكيل لجان فض منازعات التأمين من أهم العوامل التي تعزز قطاع التأمين في الإمارات، ومن خلالها تستطيع «الهيئة» حل جميع الشكاوى المرفوعة أمامها، وخاصة تلك المرتبطة بتأمين المركبات بما أنها تستحوذ على الحصة الأكبر من الشكاوى التأمينية.