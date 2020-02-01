ربع سياح العالم إلى المنطقة يقصدون دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استأثرت دبي بأكثر من 26% من إجمالي السياح والزوار الدوليين القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2019، وذلك وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات السياحة المحلية والعالمية.

وتشير بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري «دبي للسياحة» إلى أن فنادق الإمارة استقبلت أكثر من 16.73 مليون زائر دولي خلال 2019، فيما أشارت بيانات منظمة السياحة العالمية إلى أن منطقة الشرق الأوسط، سجلت نحو 64 مليون سائح دولي خلال العام الماضي.

وبذلك تكون دبي، قد استقطبت أكثر من ربع الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط، لتواصل تعزيز مكانتها كأكبر مدينة عربية من حيث الزوار الدوليين، وهي تحمل لقب رابع مدينة عالمياً الأكثر استقطاباً للسياح. وحقّق قطاع السياحة في دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في 2019، بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، لتتجاوز بذلك معدّل نمو السياحة العالمية الذي بلغ 3.8%.

كما تجاوزت دبي توقعات تقرير «ماستر كارد» السنوي للمدن العالمية المقصودة خلال 2019، والذي توقع تسجيل دبي نمواً 1.68% في أعداد الزوار، فيما قالت المدينة كلمتها وتجاوز النمو 5%.

واختيرت دبي مؤخراً بين أفضل 10 مدن في العالم للسفر في عام 2020 من قبل «لونلي بلانيت»، فيما تستمر الإمارة في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للزوار من كل بلاد العالم، بدعم الحملات التسويقية والنشاط المتواصل لطيران الإمارات التي تربط دبي بمئات المدن شرقاً وغرباً.