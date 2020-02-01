تفاهم بين جمارك دبي ومعهد الابتكار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلن كل من جمارك دبي، والمعهد العالمي للابتكار، عن توقيعهما اتفاقية تعاون لدعم الدائرة في تعزيز إمكاناتها في مجالات الابتكار وتطوير القدرات المعرفية لموظفي الدائرة، من خلال استفادة جمارك دبي من إمكانات البحث العلمي ومختبرات الابتكار والمكتبات الإلكترونية والمواد العلمية التي يوفرها المعهد.

وقع الاتفاقية التي جاءت ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الثالث، أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، وأنتوني ميلز، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للابتكار.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتمكن جمارك دبي من المشاركة في مجلس الابتكار العالمي للمعهد، مع إمكانية الترشح كعضو في مجلس الاستشاريين، كما سيوفر المعهد العالمي للابتكار دعماً كاملاً لبناء منظومة ابتكار شاملة ومرنة للأعمال، كما سيقوم المعهد بربط جمارك دبي بأنشطة مجموعة واسعة من هيئات الأعمال الدولية من خلال الاستفادة من مزايا وخدمات العضوية المؤسسية في المعهد العالمي للابتكار.