شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين جمارك دبي ومعهد الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلن كل من جمارك دبي، والمعهد العالمي للابتكار، عن توقيعهما اتفاقية تعاون لدعم الدائرة في تعزيز إمكاناتها في مجالات الابتكار وتطوير القدرات المعرفية لموظفي الدائرة، من خلال استفادة جمارك دبي من إمكانات البحث العلمي ومختبرات الابتكار والمكتبات الإلكترونية والمواد العلمية التي يوفرها المعهد.
وقع الاتفاقية التي جاءت ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الثالث، أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، وأنتوني ميلز، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للابتكار.
وبموجب مذكرة التفاهم ستتمكن جمارك دبي من المشاركة في مجلس الابتكار العالمي للمعهد، مع إمكانية الترشح كعضو في مجلس الاستشاريين، كما سيوفر المعهد العالمي للابتكار دعماً كاملاً لبناء منظومة ابتكار شاملة ومرنة للأعمال، كما سيقوم المعهد بربط جمارك دبي بأنشطة مجموعة واسعة من هيئات الأعمال الدولية من خلال الاستفادة من مزايا وخدمات العضوية المؤسسية في المعهد العالمي للابتكار.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاهم بين جمارك دبي ومعهد الابتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.