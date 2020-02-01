تراجع النشاط الصناعي فـي الصيـن خلال يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع النشاط الصناعي في الصين بأكثر من التوقعات، خلال الشهر الأول من العام الحالي، لكنه استقر عند الحد الفاصل بين التوسع والانكماش مع عطلة رأس السنة القمرية.

وكشفت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، أمس الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 50 نقطة خلال شهر يناير/‏كانون الثاني، مقابل 50.2 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي سوف يتراجع إلى 50.1 نقطة خلال الشهر الجاري.

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وتشير أيّ قراءة للمؤشر أعلى 50 نقطة إلى التوسع في النشاط، في حين تلك التي تكون دون هذا الحد الفاصل تعني انكماشاً.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، فارتفع إلى 54.1 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 53.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل النشاط غير الصناعي 53.1 نقطة في شهر يناير/‏كانون الثاني.