الشراكات مع القارة الإفريقية تنعكس إيجاباً على اقتصاد المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تتسم قطاعات الطاقة بالديناميكية والنمو المتسارع؛ بسبب مجموعة الاستراتيجيات المدروسة والمرنة التي وضعتها الاقتصادات الكبرى الحاضنة لها منذ البدء وحتى اللحظة، وهو ما ساهم بحفاظها على جاذبيتها، وتأثيرها المباشر على كافة الأنشطة والخدمات، وكذلك مساعدة الدول على التقدم والمنافسة على مستوى عالمي. وعلى الرغم من التطورات الحالية فإن الكثير من الفرص والاكتشافات لا تزال قائمة وبحاجة إلى الكثير من الخطط المباشرة والمؤثرة، لاسيما وأن أنظار شركات الطاقة والاستثمارات العالمية تتجه نحو إفريقيا، التي تتميز بمخزون طاقة غير محدود، وتحتاج بشكل مُلِح لتطوير أدوات الاستهلاك؛ للدفع بالاقتصاد الإفريقي بشكل كامل نحو مستويات أفضل.

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وأكد تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي، أن القارة الإفريقية تتصدر حجم الإمكانات الضخمة والطاقات غير المستغلة، وهو ما شكل عامل إغراء لشركات الطاقة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الحصة الأكبر من الاستثمارات الحالية، وتلك المستهدفة تتجه نحو تطوير البنية التحتية الإقليمية؛ بهدف تحقيق تكامل واستدامة موارد الطاقة.

وأضاف تقرير نفط الهلال، أن الدول الخليجية تواصل الأداء المتقدم في تقييم كافة فرص الاستثمار لدى إفريقيا على مستوى القطاعات كافة، وفي مقدمتها الطاقة؛ إذ تعد القارة من أهم وجهات الاستثمار الجديدة في العالم؛ لما تتمتع به من مقومات نجاح وجدوى استثمار في العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما مع ما عكسته من مؤشرات نمو مرتفعة ومتسارعة وصلت إلى 3% مع نهاية عام 2018.