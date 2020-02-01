كودلو ينفي تأثير «كورونا» في الاقتصاد الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب الخميس، إن فيروس كورونا السريع الانتشار الذي قتل 170 شخصاً في الصين، وأصاب ستة في الولايات المتحدة، من المرجح ألا يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد الأمريكي.

وأبلغ لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، شبكة فوكس بيزنس «لا نتوقع تأثيراً مهماً على اقتصادنا».

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 8100، متخطياً بذلك عدد حالات الإصابة بفيروس سارس في 2003. ومن المتوقع أن يكون لفيروس كورونا تأثير سلبي حاد على اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال كودلو، إن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة، لكنه أضاف أنه لا ينبغي لبكين أن تتوقع إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية، ومضى قائلاً: «هذان أمران منفصلان... هذا منفصل تماماً عن قضايا التجارة أو الأمور المرتبطة بها». (رويترز)