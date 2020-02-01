الحكومة اللبنانية تطالب المصـارف بخفـض الفـائــدة

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني أمس الجمعة، إن ودائع البنوك لن تُمس في ظل أزمة مالية، داعياً جمعية المصارف إلى خفض أسعار الفائدة.

وقال بيان صادر عن مكتب وزني بعد اجتماعه مع جمعية المصارف، إن الوزير دعا الجمعية إلى خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، لتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء عن المالية العامة للبلاد.

من جهته، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس أنّه تمّ تحويل مليار دولار إلى الخارج في نهاية عام 2019 على الرّغم من القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك اللبنانيّة على حركة الأموال، في وقتٍ

سرت تقارير عن قيام مسؤولين سياسيّين بتحويلات ماليّة إلى خارج لبنان.

وقال سلامة إنّه «من أصل مليار وستّمائة خرجت بين 17 أكتوبر /‏‏ تشرين الأوّل وآخر السنة هناك مليار دولار للبنانيين أو الزبائن في المصارف اللبنانية مُحَوَّلة إلى الخارج»، مشدّداً على أنّ «التحقيق سيُركّز على هذا المليار وسندخل في التفاصيل» المتعلّقة به، وقال: « بدأ التحقيق يأخذ القليل من الوقت، لكن هذا لا يعني أنّ هناك مماطلة أو أنّنا نسيناه».

وأضاف: «ال600 مليون المتبقّية، ضمن ودائع ائتمانيّة وضعتها مصارف أجنبيّة». (وكالات)