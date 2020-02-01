أمريكا تعتزم رفع عقوبات على «كوسكو» الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران بالقطاع: إن الولايات المتحدة سترفع على الأرجح خلال أيام عقوبات مفروضة على وحدات تابعة لشركة كوسكو الصينية للناقلات البحرية التي تتهمها واشنطن بنقل نفط إيراني.

وقال مصدر من شركة نفط صينية كبيرة: إنهم تلقوا مؤشرات على رفع كوسكو من قائمة العقوبات الأمريكية. وقال المصدران: إن قطاع الطاقة الصيني بانتظار اتصالات رسمية من واشنطن.

وقال مصدر آخر من قطاع الطاقة في لندن: إن واشنطن ألمحت إلى أنها سترفع العقوبات قريباً.

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وقال تشانج تشينج، وهو مدير لعلاقات المستثمرين مقره شنجهاي لدى كوسكو شيبنج إنرجي ترانسبورتيشن الشركة الأم لكوسكو شيبنج تانكر داليان: إنه لم يجرِ بعد إخطار الشركة بأي تغييرات في وضع العقوبات.

وقال تشانج «ستقوم الشركة بالإعلان اللازم عندما تكون هناك تطورات كبيرة».

وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحدات داليان التابعة لكوسكو على قائمة سوداء في 25 سبتمبر / أيلول في خطوة دفعت تكاليف الشحن العالمية إلى مستويات مرتفعة قياسية، وأربكت أسواق الشحن. (رويترز)