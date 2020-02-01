شكرا لقرائتكم خبر عن 7 % نمو الإقراض السعودي بفعـل التقديمات العقـاريـــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات رسمية بأن النمو السنوي للإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية بلغ أعلى وتيرة في سنوات، في ديسمبر/ كانون الأول مدعوماً بالقروض العقارية، بينما رفعت حصيلة الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية المعروض النقدي.
وقال المركزي إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 7% في ديسمبر، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ أكتوبر 2016.
وقفز النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3)، 7.1% على أساس سنوي، الأعلى في أكثر من أربع سنوات، فيما يقول محللون إن القفزة ترجع للمبالغ المحصلة من الطرح الأولي ل«أرامكو».
وفيما يرجع بعض الشيء إلى انخفاض أسعار الفائدة، زاد نمو الائتمان للقطاع الخاص بفعل زيادة كبيرة في الإقراض العقاري، إذ زادت القروض الجديدة للعقارات السكنية المقدمة من البنوك للأفراد إلى 9.3 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول، وهو أعلى مستوياتها العام الماضي، وثلاثة أضعاف حجمها الإجمالي تقريباً في ديسمبر 2018.
وبحسب أرقام كابيتال، ارتفعت مساهمة القروض العقارية في نمو الائتمان الخاص إلى 46% في نهاية العام الماضي. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر 7 % نمو الإقراض السعودي بفعـل التقديمات العقـاريـــة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.