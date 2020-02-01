7 % نمو الإقراض السعودي بفعـل التقديمات العقـاريـــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات رسمية بأن النمو السنوي للإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية بلغ أعلى وتيرة في سنوات، في ديسمبر/‏ كانون الأول مدعوماً بالقروض العقارية، بينما رفعت حصيلة الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية المعروض النقدي.

وقال المركزي إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 7% في ديسمبر، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ أكتوبر 2016.

وقفز النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3)، 7.1% على أساس سنوي، الأعلى في أكثر من أربع سنوات، فيما يقول محللون إن القفزة ترجع للمبالغ المحصلة من الطرح الأولي ل«أرامكو».

وفيما يرجع بعض الشيء إلى انخفاض أسعار الفائدة، زاد نمو الائتمان للقطاع الخاص بفعل زيادة كبيرة في الإقراض العقاري، إذ زادت القروض الجديدة للعقارات السكنية المقدمة من البنوك للأفراد إلى 9.3 مليار ريال في ديسمبر/‏ كانون الأول، وهو أعلى مستوياتها العام الماضي، وثلاثة أضعاف حجمها الإجمالي تقريباً في ديسمبر 2018.

وبحسب أرقام كابيتال، ارتفعت مساهمة القروض العقارية في نمو الائتمان الخاص إلى 46% في نهاية العام الماضي. (رويترز)