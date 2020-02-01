شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يطالب بشاحن عالمي موحد للهواتف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى وضع معيار عالمي لاستخدام شواحن الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي بحلول الصيف المقبل، وحظر البيع الإجباري للشواحن مع كل هاتف جديد، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين والبيئة. وأضاف النواب أن «اعتماد معيار عالمي لشاحن الهواتف أمر ضروري، ويفترض اتخاذ التدابير المناسبة بحلول شهر يوليو تموز».(أ ف ب)

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