شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 خطوات لإتمام صفقة استحواذ "STC" على فودافون مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد إعلان مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.392 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، أبرز أخبار الاقتصاد خلال هذا الأسبوع، ويكشف المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر، عن الخطوات المقبلة لإتمام الصفقة.

فى البداية يقول أيمن عصام، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم، منذ أيام قليلة، بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية، لشراء الثانية حصة الأولى بشركة فودافون مصر البالغة 55% مقابل 2.392 مليار دولار، وهذا عرض مبدئى، ويتطلب تنفيذه تحقيق عدة خطوات وهى:

1- بدء إجراءات الفحص النافى للجهالة من خلال مستشارين ماليين وقانونين للشركتين، والذى من المتوقع أن يستمر حتى يونيو المقبل.

2- القيمة المعروضة حالياً 2.392 مليار دولار مبدئية، وعقب الانتهاء من الفحص سيتم إعادة تقييم الأسهم.

3- عقب الاستقرار على السعر النهائى للصفقة، سيتم العرض على الشركة المصرية للاتصالات بصفتها مساهم الأقلية فى فودافون مصر، ووفقاً لاتفاق المساهمين لها حق الشفعة فى شراء الأسهم.

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4- فى حالة رغبة المصرية للاتصالات شراء حصة فودافون العالمية سيكون من حقها بشرط تقديم نفس قيمة العرض.

5- فى حالة عدم رغبة المصرية للاتصالات، سيتم إنهاء الصفقة لصالح شركة STC.

ويضيف "عصام"، أن شركة STC، من كبرى شركات الاتصالات فى العالم، وتعتبر القيمة السوقية الأكبر لشركات الاتصالات فى الشرق الأوسط، ولها ريادة فى الحلول الذكية وحلول الأعمال، كما تمتلك حصة سوقية جيدة جداً سواء فى السعودية أو الدول الأخرى التى تعمل بها منها البحرين والكويت.