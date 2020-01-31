شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض للجلسة التاسعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق اليوم لتمتد الخسائر إلى الجلسة التاسعة على التوالي الأمر الذي عزز الخسائر الأسبوعية إلى أكثر من 2%.



يأتي ذلك في ظل مخاوف الأسواق العالمية من انتشار فيروس كورونا القاتل في الصين وعدد من الدول حول العالم.



وأعلنت الحكومة الصينية وفاة اكثر من 212 شخصاً وإصابة نحو عشرة آلاف آخرين مما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ الصحية.

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ولا تزال الأسواق في ترقب لتنفيذ الصين تعهداتها بشراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية بموجب الاتفاق التجاري المبرم منتصف هذا الشهر بين البلدين.



وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أعلنت تصدير الولايات المتحدة نحو 417.7 ألف طن من الصويا خلاال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني.



وفي ختام الجلسة، تراجعت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 8.72 دولار للبوشل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 8.82 دولار وأقل سعر عند 8.72 دولار.