شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع طفيف وتحقق مكاسب شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم جاذبة بعض الطلب من جانب المستثمرين كملاذ آمن في ظل المخاوف السائدة في الأسواق بشأن انتشار فيروس كورونا.



كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس الخميس حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار كورونا بالإضافة المطالبة باتخاذ إجراءات لاحتواء المرض والعمل على ابتكار وتطوير لقاح وعلاج له.

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وكشفت الولايات المتحدة عن انتقال الفيروس لأول مرة من شخص لآخر، كما أعلنت المملكة المتحدة وروسيا والسويد ظهور أول حالات إصابة بكورونا.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبةة 0.1% إلى 18.012 دولار للأوقية وحقق المعدن مكاسب شهرية بنسبة 0.5%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.09 دولار وأقل سعر عند 17.76 دولار.