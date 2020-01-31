شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع استعداد بريطانيا للخروج رسمياً من الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية مع استعداد المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.



وأنزل مسؤولون علم بريطانيا بشكل رسمي من مقر الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، كما انشد الحضور مقر التكتل الموحد انشودة لتوديع لندن.

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يذكر أن لندن وبروكسل اتفقتا على الخروج رسميا وانتهاء العضوية بينهما نهاية يناير/كانون الثاني لتدخل بعدها بريطانيا في مرحلة انتقالية حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، وسوف يتم خلال تلك الفترة مناقشات لصياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين.



وبإتمام "بريكست"، تنتهي بذلك أكثر من ثلاث سنوات ونصف من عدم اليقين بشان الاقتصاد البريطاني ومستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ استفتاء الخروج في يونيو/حزيران عام 2016.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.32، وسجل اعلى سعر اليوم عند 1.3205 وأقل سعر عند 1.3076.