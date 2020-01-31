شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب أسبوعية وشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب في ختام جلسة اليوم رغم متابعة الأسواق للتطورات بشأن فيروس كورونا وما صاحب ذلك ممن تراجع حاد في أسواق الأسهم، لكن المعدن النفيس حقق مكاسب أسبوعية وشهرية.



وأعلنت السويد وروسيا والمملكة المتحدة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا كما كشفت الولايات المتحدة عن انتقال الفيروس من شخص لآخر لأول مرة.

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هذا، وكشفت الصين عن زيادة عدد الوفيات إلى أكثر من مائتي ششهص بينما أصيب ما ييقرب من عشرة آلاف آخرين.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام الجلسة، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% إلى 1587.90 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6% بيننما حقق مكاسب شهرية بنسبة 4.2% وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 1593.8 دولار وأقل سعر عند 1575 دولارا.