شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر بورصة النيل بنسبة 16.08% خلال جلسات شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 200 مليون جنيه خلال جلسات شهر يناير المنتهى، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01% عن الشهر الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 401.4 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.1 مليار جنيه إلى 205.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 606.5 مليار جنيه إلى 605.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.7%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13918.84 نقطة خلال جلسات شهر يناير المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 538.04 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.21% مغلقًا عند مستوى 1395.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.54% مغلقًا عند مستوى 16099.11 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 16.08% ليغلق عند مستوى 560.12 نقطة.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 47.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر يناير المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.4 مليار ورقة منفذة على 377 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 35.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.5 مليار ورقة منفذة على 373 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 41.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 38.8 مليون ورقة منفذة على 2552 عملية خلال شهر يناير المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 26.23% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.77%، وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 192.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.2 مليار جنيه، بحجم تداول مليار ورقة مالية منفذة من خلال 131.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 10.3 مليار جنيه بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 323.5 ألف عملية.