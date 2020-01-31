شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 31-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 31-1-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان وجود تكليفًا رئاسيًا بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وحتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية، وزيارة القاهرة خلال شهر مارس المقبل، وفد اقتصادى كورى رفيع المستوى، يضم عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال للمشاركة فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الكورى.

قال وزير المالية اللبنانى غازى وزنى اليوم الجمعة إن ودائع البنوك لن تُمس فى ظل أزمة مالية ودعا جمعية المصارف لخفض أسعار الفائدة.

وقال بيان صادر عن مكتب وزنى ، بعد اجتماعه مع جمعية المصارف، إن الوزير دعا الجمعية لخفض أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة لتحفيز النشاط الاقتصادى وتخفيف العبء عن المالية العامة للبلاد.

قال مروان العباسى ، محافظ البنك المركزى التونسى، اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوى فى البلاد انخفض إلى 5.8% فى يناير من 6.1% فى ديسمبر.

ورفع البنك المركزى ، سعر الفائدة الرئيسى إلى 7.75% من 6.75% فى فبراير العام الماضى لمكافحة ارتفاع التضخم الذى سجل 6.8% فى 2019.

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن الصناعة المحلية تعانى من ارتفاع أسعار الطاقة فى انتاجها وخاصة قطاعى الحديد والأسمنت، موضحا أن الدولة حاليا تدعم التصدير للخارج لدعم الصناعات المختلفة وغزو السلع المصرية فى الأسواق الخارجية، إلا أن ارتفاع سعر توريد الغاز يضعف من ضخ صادراتها مثل الدول الأخرى.

وأضاف الزينى، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن مواد البناء لها طلب كبير فى السوق الإفريقي ولابد أن ندفع بالصناعة المصرية إلى هناك لدعم المزيد من عوائد الدولار إلى مصر، موضحا أن هناك فائض كبير في الإنتاج فى السوق المصرية يحتاج إلى التصدير إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام في الصناعة ومنها الغاز يضعف من تنافسية السلع المصرية بالخارج، حيث أن الدول المحيطة تخفض من أسعار الطاقة لصناعتها وبالتالى تصدر بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية عن مثيلتها.

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 391.1 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.5 مليار جنيه إلى 205.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

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كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 595.6 مليار جنيه إلى 605.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 13918.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 538.04 نقطة.

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، أن سوق الخضروات والفاكهة مستقر، ولا توجد أى مشاكل بسبب فيروس ( كورونا ) المنتشر فى الصين.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، رفعت تقريرها بعد رصد حالة السوق، بأنه لا توجد أي مشاكل من قريب أو بعيد في الخضروات والفاكهة بالسوق المحلى، وأن مصر لا تستورد خضروات وفاكهة من الصين حالياً، ولديها إنتاج محلي كبير ومتنوع بجانب استيراد بعض الأصناف من الاتحاد الأوروبي .

وزيرة التخطيط: عينة من القطاع غير الرسمى لتطوير منظومة البيانات الاقتصادية

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة العمل بالتعداد الاقتصادى، واستعراض أهم مؤشراته، حيث أعرب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى بداية الاجتماع عن تقدير جهود الدكتورة هالة السعيد فى دعم الجهاز.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية البيانات والإحصاءات بوصفها القاعدة الرئيسة الخاصة بعملية التنمية في مصر، موضحة أنه لا يمكن لأي وزارة أو جهة أن تعمل دون تلك القاعدة الأساسية، لافتة إلى أن البيانات والإحصاءات تُمكن صانع القرار من وضع خطط سليمة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وحتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية؛ حيث إن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها، لافتًا إلى أن المتغيرات العالمية المتلاحقة تعكس تزايد حجم الاقتصاد الرقمى والتجارة عبر الإنترنت الذى يتطلب التعامل بطريقة غير تقليدية لتحصيل حق الدولة من خلال منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.

وقال معيط، فى ندوة "تطوير وتحديث المنظومة الضريبية فى ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية والتشريعات الضريبية المقترحة"، التى أدارها شريف الكيلانى المدير الإقليمى لشركة إرنست آند يونج بالشرق الأوسط، إنه تم الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات ضرائب الدمغة، والقيمة المضافة، والدخل، وتوحيدها وتبسيطها، وإيجاد هيكل إدارى لمصلحة الضرائب المصرية، وتم توفير المظلة التشريعية لذلك بإحالة قانون الإجراءات الضريبية الموحدة إلى مجلس النواب، وبالتوازى مع ذلك يتم تسريع وتيرة العمل بمشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة وتيسرها.

يزور القاهرة خلال شهر مارس المقبل، وفد اقتصادى كورى رفيع المستوى، يضم عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال للمشاركة فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الكورى، واستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تتضمن الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات الدعم الفنى للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع يون يوتشول سيفير كوريا الجنوبية بالقاهرة للترتيب للزيارة، وكذا الإعداد لزيارة وزيرة التجارة الكورية للقاهرة خلال شهر فبراير المقبل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة.