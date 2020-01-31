شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره مع ترقب التطورات بشأن الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وزاد خسائره في ظل القلق بشأن فيروس كورونا وانتشاره السريع في المزيد من الدول.



وأعلنت روسيا والمملكة المتحدة اليوم اكتشاف أول حالات إصابة بالفيروس الصيني القاتل كما أكدت الولايات المتحدة انتقال الفيروس لأول مرة من شخص لآخر في شيكاغو.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس الخميس حالة الطوارئ الصحية الدولية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومحاولة احتوائه.

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هذا، وقد طالبت المنظمة دول العالم بالتنسيق من أجل احتواء الفيروس مع العمل على اتخاذ إجراءات مشددة وقرارات وتكثيف الجهود لتطويير لقاح او دواء للقضاء عليه.



من ناحية أخرى، صرح صندوق النقد الدولي بأن من السابق لأوانه تقييم آثار الفيروس ومدى أضراره على نمو الاقتصاد العالمي.



وعلى صعيد التعاملات، اننخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.