شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لعدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بحفار واحد إلى 675 خلال الأسبوع الجاري.

وكشفت الشركة عن انخفاض عدد حفارات الغاز الطبيعي بثلاثة حفارات إلى 112، بينما تراجع إجمالي حفارات النفط والغاز معا بأربعة حفارات إلى 790.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع طفيف لعدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.