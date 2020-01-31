شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل تراجعه ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مواصلاً خسائره في ظل المخاوف في الأسواق العالمية بشأن فيروس كورونا واحتمالية امتداد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي الأمر الذي يؤثر بدوره على الطلب.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، وطالبت الدول والحكومات بالتعاون الوتنسيق من أجل احتواء الفيروس.



وألغت العديد من شركات الطيران العالمية الرحلات الجوية من وإلى الصين خوفا من انتقال الفيروس إليهان ومع ذلك، ظهرت إصابات في المزيد من الدولن وأعلنت الولايات المتحدة انتقال الفيروس من شخص لآخر في البلاد لأول مرة.

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ومن جانبه، صرح وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" بأن "أوبك" وحلفائها يراقبون عن كثب التطوراتب شأن الفيروس وربما يتدخلون في السوق لو لوحظ أي تأثير بالغ.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش بنسبةة 1.7% إلى 51.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 51.05 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.3% إلى 58.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.4 دولار وأقل سعر عند 57.9 دولار.