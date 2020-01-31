شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم صدور بيانات النمو الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية عن الشهر قبل الماضي، وذلك في ظل القلق العالمي من فيروس كورونا.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية بالأمس اعتبار فيروس كورونا حالة طواريء صحية تستلزم اتخاذ إجراءات سياسية ومالية من أجل احتواء الفيروس والتنسيق بين الدول.

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كما كشفت الصين عن ارتفاع حالات الوفاة بكورونا إلى أكثر من 212 شخصا بالإضافة إلى إصابة نحو عشرة آلاف شخص آخرين، وظهرت بعض الإصابات الجديدة في دول أخرى كما انتقل الفيروس للمرة الأولى من شخص لآخر في الولايات المتحدة.



واظهرت بيانات حكومية نمو الناتتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون استقرار النمو دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.755، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7583 وأقل سعر عند 0.7543.