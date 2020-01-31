الارشيف / الاقتصاد

الدولار الكندي ينخفض رغم صدور بيانات النمو الإيجابية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم صدور بيانات النمو الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية عن الشهر قبل الماضي، وذلك في ظل  القلق العالمي من فيروس كورونا.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية بالأمس اعتبار فيروس كورونا حالة طواريء صحية تستلزم اتخاذ إجراءات سياسية ومالية من أجل احتواء الفيروس والتنسيق بين الدول.

Advertisements


كما كشفت الصين عن ارتفاع حالات الوفاة بكورونا إلى أكثر من 212 شخصا بالإضافة إلى إصابة نحو عشرة آلاف شخص  آخرين، وظهرت بعض الإصابات الجديدة في دول  أخرى كما انتقل الفيروس للمرة الأولى من شخص لآخر في الولايات المتحدة.


واظهرت بيانات حكومية نمو الناتتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.1% خلال  نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون استقرار النمو دون تغيير.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.755، وسجل  أعلى سعر اليوم عند 0.7583 وأقل سعر عند 0.7543.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الكندي ينخفض رغم صدور بيانات النمو الإيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا